Как будем отдыхать на новогодние праздники 2023: Минтруда Башкирии

11:36, 23 ноя 2022

В минтруде Башкирии рассказали, как будем отдыхать на новогодние праздники.







«Согласно трудовому законодательству (статья 112 ТК РФ) 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово — являются нерабочими праздничными днями. В 2023 году нерабочие праздничные дни 1 и 8 января совпадают с выходным днём — воскресеньем. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановлением правительства РФ выходной день с воскресенья 1 января перенесен на пятницу 24 февраля, c воскресенья 8 января — на понедельник 8 мая. В 2022 году 31 декабря совпадает с субботой.





Таким образом, нерабочими праздничными и выходными днями в связи с новогодними каникулами являются: 31 декабря 2022 года и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2023 года», — говорится в сообщении ведомства.



При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в число календарных дней отпуска не включаются нерабочие праздничные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января (статья 120 ТК РФ).

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