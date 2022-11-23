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Как будем отдыхать на новогодние праздники 2023: Минтруда Башкирии

Как будем отдыхать на новогодние праздники 2023: Минтруда Башкирии

11:36, 23 ноя 2022

В минтруде Башкирии рассказали, как будем отдыхать на новогодние праздники.



«Согласно трудовому законодательству (статья 112 ТК РФ) 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января  —  новогодние каникулы,  7 января — Рождество Христово  —  являются нерабочими праздничными днями. В 2023 году нерабочие праздничные дни 1 и 8 января совпадают с выходным днём — воскресеньем. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановлением правительства  РФ выходной   день  с  воскресенья 1 января перенесен на пятницу 24 февраля, c воскресенья 8 января — на понедельник 8 мая.  В 2022 году 31 декабря совпадает с субботой.


Таким образом, нерабочими праздничными и выходными днями в связи с новогодними каникулами являются:  31 декабря 2022 года  и    1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8  января 2023 года», — говорится в сообщении ведомства.

При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в число календарных дней отпуска не включаются нерабочие праздничные дни: 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8 января (статья 120 ТК РФ).

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: новый год новогодние праздники выходные
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