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Талгат Киньябузов из Башкирии погиб в зоне СВО через 2 недели после никаха

Талгат Киньябузов из Башкирии погиб в зоне СВО через 2 недели после никаха

14:13, 23 ноя 2022

В Башкирии простятся с 26-летним жителем Ишимбайского района Талгатом Киньябузовым.

Молодой парень погиб во время СВО на Украине, попав под артиллерийский обстрел. У Талгата Киньябузова осталась молодая беременная невеста, с которой он успел прочитать никах за 2 недели до своей гибели.



Как рассказали близкие погибшего героя – Талгат и Аделина планировали прочитать никах (мусульманское венчание - Ред) и сыграть пышную свадьбу, но мужчине, как уже служившему в армии, пришла повестка. Как порядочный гражданин, Талгат не стал прятаться. В конце сентября его забрали в рамках частичной мобилизации.

- Помню его на проводах. Такой веселый был, не грустил совсем, шутил все. Обещал невесте и родителям скоро вернуться. Даже не верится, что это все могло произойти. Сил и терпения родным и близким, - сокрушаются односельчане погибшего героя.

А 13 октября невеста Талгата приехала в Пензу, где ее возлюбленный проходил боевое слаживание. Там молодые прочитали никах, чтобы чувствовать себя настоящими супругами. К сожалению, больше влюбленным встретиться не удалось. В начале ноября Талгат Киньябузов погиб под вражеским артиллерийским обстрелом, выполняя свой долг перед Родиной.


Как сообщили родственники Талгата Киньябузова, изначально прощание с героем должно было состояться в Дворце культуры Ишимбая, но в последний момент семья решила похоронить погибшего в его родном селе. Привезут тело героя на родину 23 ноября, а 24 числа пройдет торжественная церемония прощания.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Ишимбайский район Погибшие на Украине спецоперация
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