В Ишимбайском районе Башкирии простились с двумя погибшими в СВО бойцами
15:13, 23 ноя 2022
В Ишимбае простились с Юлаем Шарафутдиновым и Артуром Зайнетдиновым, погибшими в зоне СВО
Глава Башкирии передал матери воина орден генерала Шаймуратова, которым Юлай Шарафутдинов посмертно награжден за мужество и самоотверженность.
Юлай Шамилович Шарафутдинов родился 14 декабря 1988 года в селе Кинзебулатово Ишимбайского района. Окончил Стерлитамакский профессиональный лицей № 60 в 2009 году. С 2009 по 2010 год проходил срочную военную службу в рядах ВС России. Родители Юлая воспитали еще двоих сыновей и дочь.
Юлая все запомнят энергичным и активным человеком, как надежного друга, заботливого брата.
Глава Башкирии также передал родителям воина орден генерала Шаймуратова, которым Артур Зайнетдинов награжден посмертно за мужество и самоотверженность во время исполнения воинского долга.
Зайнетдинов Артур Марселевич родился 24 августа 1996 года в Ишимбае. Успешно завершил учебу в Стерлитамакском технологическом колледже. Достойно отслужил срочную службу. После армии работал в «Башкирэнерго» электромонтером.
Артура все запомнят энергичным, жизнерадостным, отзывчивым парнем, надежным товарищем и добрым другом. Он был старательным учеником. Активно участвовал в общественной и спортивной жизни. Артур Зайнетдинов был любящим сыном, мужем и братом и погиб на поле боя как настоящий герой.