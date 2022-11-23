В Ишимбайском районе Башкирии простились с двумя погибшими в СВО бойцами

15:13, 23 ноя 2022

В Ишимбае простились с Юлаем Шарафутдиновым и Артуром Зайнетдиновым, погибшими в зоне СВО



Глава Башкирии передал матери воина орден генерала Шаймуратова, которым Юлай Шарафутдинов посмертно награжден за мужество и самоотверженность.



Юлай Шамилович Шарафутдинов родился 14 декабря 1988 года в селе Кинзебулатово Ишимбайского района. Окончил Стерлитамакский профессиональный лицей № 60 в 2009 году. С 2009 по 2010 год проходил срочную военную службу в рядах ВС России. Родители Юлая воспитали еще двоих сыновей и дочь.



Юлая все запомнят энергичным и активным человеком, как надежного друга, заботливого брата.



Глава Башкирии также передал родителям воина орден генерала Шаймуратова, которым Артур Зайнетдинов награжден посмертно за мужество и самоотверженность во время исполнения воинского долга.



Зайнетдинов Артур Марселевич родился 24 августа 1996 года в Ишимбае. Успешно завершил учебу в Стерлитамакском технологическом колледже. Достойно отслужил срочную службу. После армии работал в «Башкирэнерго» электромонтером.



Артура все запомнят энергичным, жизнерадостным, отзывчивым парнем, надежным товарищем и добрым другом. Он был старательным учеником. Активно участвовал в общественной и спортивной жизни. Артур Зайнетдинов был любящим сыном, мужем и братом и погиб на поле боя как настоящий герой.



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Фото: Башинформ