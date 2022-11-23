Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Ишимбайском районе Башкирии простились с двумя погибшими в СВО бойцами

В Ишимбайском районе Башкирии простились с двумя погибшими в СВО бойцами

15:13, 23 ноя 2022

В Ишимбае простились с Юлаем Шарафутдиновым и Артуром Зайнетдиновым, погибшими в зоне СВО

Глава Башкирии передал матери воина орден генерала Шаймуратова, которым Юлай Шарафутдинов посмертно награжден за мужество и самоотверженность.

Юлай Шамилович Шарафутдинов родился 14 декабря 1988 года в селе Кинзебулатово Ишимбайского района. Окончил Стерлитамакский профессиональный лицей № 60 в 2009 году. С 2009 по 2010 год проходил срочную военную службу в рядах ВС России. Родители Юлая воспитали еще двоих сыновей и дочь.

Юлая все запомнят энергичным и активным человеком, как надежного друга, заботливого брата.

Глава Башкирии также передал родителям воина орден генерала Шаймуратова, которым Артур Зайнетдинов награжден посмертно за мужество и самоотверженность во время исполнения воинского долга.

Зайнетдинов Артур Марселевич родился 24 августа 1996 года в Ишимбае. Успешно завершил учебу в Стерлитамакском технологическом колледже. Достойно отслужил срочную службу. После армии работал в «Башкирэнерго» электромонтером.

Артура все запомнят энергичным, жизнерадостным, отзывчивым парнем, надежным товарищем и добрым другом. Он был старательным учеником. Активно участвовал в общественной и спортивной жизни. Артур Зайнетдинов был любящим сыном, мужем и братом и погиб на поле боя как настоящий герой.

Читайте также:

Талгат Киньябузов из Башкирии погиб в зоне СВО через 2 недели после никаха
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: Башинформ
Теги: спецоперация Погибшие на Украине Ишимбай Ишимбайский район
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Радченко
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Радченко
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Иглинского района Башкирии Денис Фатхудинов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Иглинского района Башкирии Денис Фатхудинов
Учительница из Стерлитамака получила орден генерала Шаймуратова за спасение учеников
Общество в Башкирии
Учительница из Стерлитамака получила орден генерала Шаймуратова за спасение учеников
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильдус Иманаев
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильдус Иманаев


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: