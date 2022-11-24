Уроженец Аскинского района Башкирии Даут Гильмияров погиб в ходе спецоперации на Украине

18:02, 24 ноя 2022

В деревне Гумбино Аскинского района простились с погибшим в ходе выполнения спецоперации на Украине Даутом Гильмияровым. У него остались жена, трое детей и пожилые родители.







В администрации Аскинского района сообщили, что мужчина был призван 17 октября в рамках частичной мобилизации из Уфы. Он погиб 11 ноября на территории ЛНР. Бойцу было 44 года.



— Даут очень гордился тем, что прошел службу в элитных войсках ВДВ, что носил голубой берет. И не удивительно, что он в числе первых, когда Родина позвала, взял ружье и пошел защищать свое Отечество. Этим Даут доказал, что он — настоящий герой, настоящий патриот. Погиб он также геройски. Для нас он всегда будет примером патриотизма и любви к Родине, — сказал о нем его троюродный брат Ильдус Ибрагимов.





Глава Аскинского района Динис Юсупов и глава Ленинского района Уфы Олег Котов пообещали оказать поддержку родным бойца.

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Фото: соцсети