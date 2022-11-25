Уроженец Буздякского района Башкирии Фируз Минибаев погиб в ходе спецоперации на Украине

09:30, 25 ноя 2022

В Буздякском районе простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине рядовым Фирузом Минибаевым. Информацию об этом подтвердили в администрации района.



Фируз родился 15 апреля 1996 года в селе Урзайбашево. В 2012 году окончил девятый класс, а после поступил в Каранское СПТУ № 94. Там он отучился на мастера сельскохозяйственных производств. С июня 2016 года по 2017 год проходил срочную службу. После армии стал работать на Буздякском консервном заводе.







Фируз Минибаев погиб 6 ноября в ходе СВО.



— Они погибли как настоящие воины в ходе специальной военной операции, выполняя свой долг перед Родиной и защищая мирное небо над нашими головами, — написал глава Буздякского района Ильнур Игдиев.



Прощание и похороны с парнем прошли в его родном селе.

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Фото: Ильнур Игдиев / Vk.com