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Уроженец Буздякского района Башкирии Фируз Минибаев погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Буздякского района Башкирии Фируз Минибаев погиб в ходе спецоперации на Украине

09:30, 25 ноя 2022

В Буздякском районе простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине рядовым Фирузом Минибаевым. Информацию об этом подтвердили в администрации района.

Фируз родился 15 апреля 1996 года в селе Урзайбашево. В 2012 году окончил девятый класс, а после поступил в Каранское СПТУ № 94. Там он отучился на мастера сельскохозяйственных производств. С июня 2016 года по 2017 год проходил срочную службу. После армии стал работать на Буздякском консервном заводе.



Фируз Минибаев погиб 6 ноября в ходе СВО.

— Они погибли как настоящие воины в ходе специальной военной операции, выполняя свой долг перед Родиной и защищая мирное небо над нашими головами, — написал глава Буздякского района Ильнур Игдиев.

Прощание и похороны с парнем прошли в его родном селе.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Ильнур Игдиев / Vk.com
Теги: Буздякский район спецоперация Погибшие на Украине
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