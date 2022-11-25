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Уроженец Бураевского района Башкирии Алмаз Хабибуллин погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Бураевского района Башкирии Алмаз Хабибуллин погиб в ходе спецоперации на Украине

15:49, 25 ноя 2022

Вчера, 24 ноября, в Бураевском районе Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Алмазом Хабибуллиным. Об этом рассказал глава муниципалитета Рушан Гараев.



Молодой человек родился 31 августа 2000 года в деревне Кулаево. В 2016 году он окончил школу, а затем поступил в Башкирский северо-западный сельскохозяйственный колледж, где получил специальность тракториста-машиниста сельхозпроизводства. После получения образования работал трактористом на предприятии «Урожай».

В ноябре 2018 года Алмаз начал проходить срочную службу в рядах российских Вооруженных силах, с которой был демобилизован в штатной должности заместителя командира боевых машин пехоты. До октября 2022-го Хабибуллин работал механизатором, а затем вновь был призван в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации.


Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бураевского района Башкирии Илдар Гилемханов.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Бураевский район спецоперация Погибшие на Украине
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