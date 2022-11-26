Уроженец Буздякского района Башкирии Руслан Пупков погиб в ходе спецоперации на Украине

17:59, 26 ноя 2022









Траурная церемония прощания с участником специальной военной операции Русланом Робертовичем Пупковым прошла в селе Копей-Кубово. Погиб Руслан 6 ноября. Об этом сообщает газета "Буздякские новости".

Руслан Робертович родился 2 января 1995 года в городе Белебей, а с 2004 года проживал в деревне Каранбаш Буздякского района. В 2011 году окончил 9 классов в школе села Копей-Кубово имени Х.Султанова. С 2014 по 2015 годы служил в рядах Вооруженных сил РФ. После армии работал в селе Буздяк продавцом, а затем на арматурном заводе.



Участника спецоперации похоронили в деревне Каранбаш.



Выражаем соболезнования родным и близким.

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Источник: Буздякские новости