Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 27 ноября 2022 года: мороз и снегопад

Погода в Башкирии 27 ноября 2022 года: мороз и снегопад

18:07, 26 ноя 2022 27 ноября в Башкирии ожидается прохладная и снежная погода.


Ближе к концу календарной осени в Башкирии устанавливается по-настоящему зимняя погода. Слякоть сменилась полноценными морозами, а иногда картину дополняет снегопад.

По данным Башгидромета, 27 ноября жителей республики ждет относительно прохладная погода. Синоптики сообщают, что ночью температура воздуха в республике упадет до -25 градусов, а днем потеплеет до -11. При этом в регионе возможен снег, местами до умеренного. На северо-востоке ожидается порывистый ветер.


В Уфе ожидается более теплая погода. Ночью столбик термометра опустится до -12 градусов, а днем воздух прогреется до -6. Ожидается, что весь день в Уфе будет идти снег.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 12 октября 2022 года прогнозируются дожди
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 12 октября 2022 года прогнозируются дожди
Погода в Башкирии сегодня, 11 ноября 2020 года: выпадет мокрый снег
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии сегодня, 11 ноября 2020 года: выпадет мокрый снег
В Башкортостане похолодает до -33 градусов
Общество в Башкирии
В Башкортостане похолодает до -33 градусов
Погода в Башкирии 3 июля 2022 года: тепло и без осадков
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 3 июля 2022 года: тепло и без осадков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: