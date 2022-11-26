Погода в Башкирии 27 ноября 2022 года: мороз и снегопад

18:07, 26 ноя 2022









Ближе к концу календарной осени в Башкирии устанавливается по-настоящему зимняя погода. Слякоть сменилась полноценными морозами, а иногда картину дополняет снегопад.



По данным Башгидромета, 27 ноября жителей республики ждет относительно прохладная погода. Синоптики сообщают, что ночью температура воздуха в республике упадет до -25 градусов, а днем потеплеет до -11. При этом в регионе возможен снег, местами до умеренного. На северо-востоке ожидается порывистый ветер.





В Уфе ожидается более теплая погода. Ночью столбик термометра опустится до -12 градусов, а днем воздух прогреется до -6. Ожидается, что весь день в Уфе будет идти снег.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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