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Добровольческим батальонам из Башкирии доставили 3 гумконвой

Добровольческим батальонам из Башкирии доставили 3 гумконвой

11:04, 27 ноя 2022

Башкирским добровольческим батальонам доставили третий гумконвой. Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.



Он отметил, что гуманитарный груз сформирован исходя из пожеланий бойцов. Ребята получили обмундирование по сезону, коптеры, калиматорные прицелы, приборы ночного видения.

Также батальоны получили технику — экскаватор, автомобили УАЗ – «буханки» и «Фермер», бронированный «Урал». Транспортные средства передали предприятия и организации республики.

«Есть в составе груза и теплые приветы из дома – бортевой мёд, пастила, корот, есть гармонь и курай – среди наших воинов немало талантов. И конечно, самое долгожданное для многих – письма от родных и близких», — отметил Глава РБ.


Он поблагодарил всех, кто помогает добровольцам и мобилизованным. Поддержка очень важна тем, кто на передовой, подчеркнул Радий Хабиров.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: личная страница Радия Хабирова
Теги: добровольцы спецоперация гуманитарная помощь
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