Участник спецоперации из Башкирии проявил героизм в зоне боевых действий

18:38, 27 ноя 2022

Участник специальной военной операции, командир одного из взводов батальона имени Доставалова, житель Башкортостана Ринат Культуманов проявил героизм во зоне боевых действий.



Как сообщается в телеграм-канале «Башкирский батальон», взвод под руководством старшего сержанта Культуманова удерживал заданный район, когда ВСУ попытались вклиниться вглубь обороны.



Благодаря мужеству и самоотверженности Рината Культуманова подразделение нанесло значительный урон противнику и уничтожило опасные точки.

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Фото: телеграм-канал «Башкирский батальон»