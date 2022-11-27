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Участник спецоперации из Башкирии проявил героизм в зоне боевых действий

Участник спецоперации из Башкирии проявил героизм в зоне боевых действий

18:38, 27 ноя 2022

Участник специальной военной операции, командир одного из взводов батальона имени Доставалова, житель Башкортостана Ринат Культуманов проявил героизм во зоне боевых действий.

Как сообщается в телеграм-канале «Башкирский батальон», взвод под руководством старшего сержанта Культуманова удерживал заданный район, когда ВСУ попытались вклиниться вглубь обороны.

Благодаря мужеству и самоотверженности Рината Культуманова подразделение нанесло значительный урон противнику и уничтожило опасные точки.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: телеграм-канал «Башкирский батальон»
Теги: спецоперация батальон Доставалова
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