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Глава Башкирии рассказал о семье с 40 детьми из Краснокамского района

Глава Башкирии рассказал о семье с 40 детьми из Краснокамского района

18:54, 27 ноя 2022

Гольсирин Дербенева и Аис Маликов из Краснокамского район Башкирии стали мамой и папой для 40 детей. Об этом в День матери, 27 ноября, на своих страницах в соцсетях рассказал глава республики Радий Хабиров.



По его словам, когда образовалась эта семья, у каждого супруга было по трое детей от первых браков. Потом пятерых ребят они усыновили, а для еще 29 стали приемными родителями.

Мама семейства является хранительницей домашнего очага. А ещё она учит девочек рукоделию, готовить, разводить цветы и выращивать овощи.

Глава семейства построил для большой семьи просторный дом. Вместе с детьми они занимаются пчеловодством, столярным делом, ухаживают за скотиной и лошадьми.


Руководитель региона отмечает, что семья Дербеневых - Маликовых является многонациональной. В ней воспитываются русские, башкиры, татары, мари, чуваши.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Краснокамский район семья Хабиров Радий Фаритович
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