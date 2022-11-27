Глава Башкирии рассказал о семье с 40 детьми из Краснокамского района

18:54, 27 ноя 2022

Гольсирин Дербенева и Аис Маликов из Краснокамского район Башкирии стали мамой и папой для 40 детей. Об этом в День матери, 27 ноября, на своих страницах в соцсетях рассказал глава республики Радий Хабиров.







По его словам, когда образовалась эта семья, у каждого супруга было по трое детей от первых браков. Потом пятерых ребят они усыновили, а для еще 29 стали приемными родителями.



Мама семейства является хранительницей домашнего очага. А ещё она учит девочек рукоделию, готовить, разводить цветы и выращивать овощи.



Глава семейства построил для большой семьи просторный дом. Вместе с детьми они занимаются пчеловодством, столярным делом, ухаживают за скотиной и лошадьми.





Руководитель региона отмечает, что семья Дербеневых - Маликовых является многонациональной. В ней воспитываются русские, башкиры, татары, мари, чуваши.





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Фото: соцсети Радия Хабирова