Что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2022 года

21:23, 27 ноя 2022

В декабре 2022 года в силу вступят несколько важных законов. Как они изменят жизнь россиян?





Внепланово будут проиндексированы тарифы ЖКХ









В первый день зимы будет проиндексирована плата за коммунальные услуги: вырастут тарифы на холодную и горячую воду, электричество, газ, теплоэнергию и ТКО. Квартплата увеличится не более, чем на девять процентов.



После внеочередного повышения цен индексацию тарифов ЖКХ заморозят до июля 2024 года.

Хамамы и солярии – в квартиры

На налоговый учет – через госуслуги

Мобилизованных освободят от НДФЛ





С 1 декабря нынешнего года россиянам разрешат оборудовать в квартирах хамамы и солярии. При этом запрет продолжит действовать на сауны и бани. Такие изменения внесены в приказ МЧС России о системах противопожарной защиты.Изменения в действующее законодательство позволят гражданам России с 1 декабря текущего года встать на налоговый учет с помощью оформления заявления на портале Госуслуг. Свидетельство о постановке на учет в налоговой службе можно также получить в личном кабинете на сайте Госуслуг.

Речь идет об обложении налогом материальной помощи. Так, вступят в силу изменения в российское законодательство, согласно которым контрактников, мобилизованных и добровольцев, участвующих в спецоперации, и членов их семей освободят от уплаты НДФЛ и страховых взносов с безвозмездно полученного имущества. Передача имущества не будет облагаться НДС, а расходы предприятия, связанные с этим, будут учитываться в расходах при расчете налога на прибыль.

Госорганы и органы МСУ уйдут в соцсети

Иноагентам – новые ограничения

Полис ОМС станет электронным









С 1 декабря госорганы, муниципалитеты, подведомственные организации и суды обязаны будут создать и вести аккаунты в соцсетях: «Вконтакте» и «Одноклассниках». Правительство РФ отмечает, что учреждение само осуществляет выбор, в какой соцсети создать интернет-страницу.С 1 декабря этого года вступит в силу ряд ограничений в отношении иноагентов. Среди них – запрет на преподавание в государственных и муниципальных организациях, на получение господдержки, на реализацию творческих проектов и на инвестирование в стратегические предприятия. Они не смогут пользоваться упрощенной системой налогообложения. Также запрет распространяется на организацию митингов, пикетов и других публичных мероприятий. Иноагенты не смогут делать пожертвования в избирательные фонды кандидатов и партий.С 1 декабря при обращении в медицинские учреждения не нужно будет предоставлять полис ОМС в бумажном виде. Данные о жителях страны будут внесены в электронную систему. При посещении врача нужно иметь при себе паспорт.

Кроме этого, в декабре вступят в силу еще несколько новаций: срок принятия мер банками для блокировки средств на счетах лиц, подозреваемых в терроризме, снизится до 20 часов (с 1 декабря); приемные дети получат преимущественное право зачисления в детсад и школу, где учатся их братья и сестры (со 2 декабря); колледжи и техникумы смогут создавать учебно-производственные комплексы, а полученный доход от их деятельности смогут направлять на свое развитие (со 2 декабря).

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