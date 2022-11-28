Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Уроженец Зианчуринского района Башкирии Альберт Шакуров погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Зианчуринского района Башкирии Альберт Шакуров погиб в ходе спецоперации на Украине

13:00, 28 ноя 2022

На Украине входе специальной военной операции погиб уроженец Зианчуринского района Башкирии Альберт Шакуров. Об этом рассказала газета «Зианчуринские зори». 



Молодой человек родился в деревне Малиновка 16 апреля 1998 года. Окончив девять классов школы, он поступил в Салаватский индустриальный колледж. В ноябре 2016 Альберта призвали в ряды российских Вооруженных сил, где он отслужил год в должности водителя-механика. После армии Шакуров работал в Салавате. 


Земляки вспоминают погибшего как доброго и отзывчивого человека. Прощания с ним состоялось в минувшую субботу, 26 ноября, на площади перед сельским домом культуры в селе Абзаново. Проводить в последний путь молодого человека пришли не только его родные и близки, но и представители местных властей. 

Читайте также:

Уроженец Буздякского района Башкирии Руслан Пупков погиб в ходе спецоперации на Украине
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Зианчуринские зори
Теги: спецоперация Зианчуринский район Погибшие на Украине
Читайте также

Уроженец Бураевского района Башкирии Алмаз Хабибуллин погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Бураевского района Башкирии Алмаз Хабибуллин погиб в ходе спецоперации на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Кильмухаметов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Кильмухаметов
Уроженец Иглинского района Башкирии Павел Жарков погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Иглинского района Башкирии Павел Жарков погиб в ходе спецоперации на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Мурат Юсупов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Мурат Юсупов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: