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Уроженец Учалинского района Башкирии Ринат Фаттахов погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Учалинского района Башкирии Ринат Фаттахов погиб в ходе спецоперации на Украине

09:07, 29 ноя 2022

Ринат Фаттахов из Башкирии погиб во время спецоперации на Украине

В ходе спецоперации на Украине героически погиб участник добровольческого отряда Фаттахов Ринат Гниятуллович из Учалинского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Прощание с погибшим состоится сегодня, 29 ноября, в 11:30 часов в сельском Доме культуры села Комсомольск.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось о том, что в Учалах семьям погибших в спецоперации на Украине горожан вручили государственные награды. Об этом сообщил глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов.

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Фото: соцсети
Теги: спецоперация Учалинский район Погибшие на Украине
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