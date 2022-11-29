Уроженец Учалинского района Башкирии Ринат Фаттахов погиб в ходе спецоперации на Украине

09:07, 29 ноя 2022

Ринат Фаттахов из Башкирии погиб во время спецоперации на Украине



В ходе спецоперации на Украине героически погиб участник добровольческого отряда Фаттахов Ринат Гниятуллович из Учалинского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.



Прощание с погибшим состоится сегодня, 29 ноября, в 11:30 часов в сельском Доме культуры села Комсомольск.



Выражаем соболезнования родным и близким.



Ранее сообщалось о том, что в Учалах семьям погибших в спецоперации на Украине горожан вручили государственные награды. Об этом сообщил глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов.



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Фото: соцсети