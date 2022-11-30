Жители поселка под Уфой пожаловались на стаю агрессивных собак
09:43, 30 ноя 2022
Жители СНТ № 33 «Ромашка» в Базилевке под Уфой рассказали о стае агрессивных собак, терроризирующих всех в округе.
Со слов одной из женщин, обратившихся к властям в комментариях на странице Радия Хабирова, сельчане уже неоднократно звонили и писали во всевозможные ведомства, однако там их лишь кормили пустыми обещаниями. Животные часто скапливаются на остановках школьного автобуса и на помойках.
— До мусорки невозможно дойти спокойно, эти собаки выскакивают с пустых участков и кидаются на мусорные мешки. Каждый раз, выходя из дома или отправляя детей в школу, думаешь: здоровым ли ребенок вернется, не покусают ли его или еще чего хуже. У нас действительно в России так: пока что-то не случится страшное, никто ничего не делает, — пишет уфимка.
На обращения жителей отреагировала администрация Калининского района города.
— Отлов собак ведет специализированная служба «Рекс». Бригаду о необходимости отлова безнадзорных животных в СНТ проинформировали, — гласит ответ чиновников.
Ранее депутаты парламента РБ выступили с инициативой о разрешении отстрела одичавших собак. По мнению депутатов Госсобрания, старые меры регулирования их численности уже неэффективны. Напомним, по действующим законам одичавшую собаку должны сперва отловить, стерилизовать, а после — выпустить обратно. Между тем проект парламентарии уже отправили в Госдуму РФ.
Кроме того, стал известен приговор башкирскому экс-чиновнику, который игнорировал обращения жителей о злых собаках. Его халатность закончилась трагедией: животные в итоге растерзали маленького мальчика.