Жители поселка под Уфой пожаловались на стаю агрессивных собак

09:43, 30 ноя 2022

Жители СНТ № 33 «Ромашка» в Базилевке под Уфой рассказали о стае агрессивных собак, терроризирующих всех в округе.



Со слов одной из женщин, обратившихся к властям в комментариях на странице Радия Хабирова, сельчане уже неоднократно звонили и писали во всевозможные ведомства, однако там их лишь кормили пустыми обещаниями. Животные часто скапливаются на остановках школьного автобуса и на помойках.







— До мусорки невозможно дойти спокойно, эти собаки выскакивают с пустых участков и кидаются на мусорные мешки. Каждый раз, выходя из дома или отправляя детей в школу, думаешь: здоровым ли ребенок вернется, не покусают ли его или еще чего хуже. У нас действительно в России так: пока что-то не случится страшное, никто ничего не делает, — пишет уфимка.



На обращения жителей отреагировала администрация Калининского района города.



— Отлов собак ведет специализированная служба «Рекс». Бригаду о необходимости отлова безнадзорных животных в СНТ проинформировали, — гласит ответ чиновников.



Ранее депутаты парламента РБ выступили с инициативой о разрешении отстрела одичавших собак. По мнению депутатов Госсобрания, старые меры регулирования их численности уже неэффективны. Напомним, по действующим законам одичавшую собаку должны сперва отловить, стерилизовать, а после — выпустить обратно. Между тем проект парламентарии уже отправили в Госдуму РФ.





Кроме того, стал известен приговор башкирскому экс-чиновнику, который игнорировал обращения жителей о злых собаках. Его халатность закончилась трагедией: животные в итоге растерзали маленького мальчика.

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Фото: Vk/Олеся Хазимова