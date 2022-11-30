Доброволец из Татышлинского района Башкирии рассказал, как его взяли в батальон Шаймуратова на СВО

15:40, 30 ноя 2022

Доброволец батальона Шаймуратова из Башкирии Фанис Хусаинов рассказал о своих впечатлениях от СВО. Интервью с ним в своем Telegram-канале опубликовал общественник Ильгиз Султанмуратов.







По словам Хусаинова, он лежал дома и смотрел телевизор, когда вдруг понял, что ему надо отправиться на СВО. Тогда он пошел в военкомат и попросился добровольцем, но его не взяли из-за судимости. Он говорит, что постарался сделать так, чтобы попасть в батальон Шаймуратова.



— Нас же матери родили не для того, чтобы дома лежать, — заявляет Фанис Хусаинов.





Он говорит, что батальон не испытывает проблем с обеспечением. Боец также добавил, что командование хорошее, а глава его родного Татышлинского района несколько раз отправлял гуманитарную помощь.



— Самое главное — оставаться на позитиве и не терять боевой дух, — заключил Хусаинов.



Отметим, что с бойцом связывают случай, когда ему пришлось противостоять одному нескольким солдатам противника. В ходе боя он смог завладеть вражеским бронетранспортером.

Читайте также: Подвиг бойца из Татышлинского района Башкирии в зоне СВО запечатлели в комиксах

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео