Погода в Башкирии 1 декабря 2022 года: похолодает до -26 градусов
22:49, 30 ноя 2022
Первый день календарной зимы в Башкирии выдастся холодным. Синоптики регионального Гидрометцентра дали прогноз погоды на 1 декабря.
По данным специалистов, местами по республике пройдет небольшой снег, ожидается гололед и гололедица. Ветер северного и северо-восточного направления будет умеренным.
Температура воздуха ночью упадет до -13,-18° (при прояснениях подморозит до -21,-26°). Днем будет заметно теплее: -7,-12° (местами до -17°).
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
www.ufa.kp.ru
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