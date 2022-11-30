Погода в Башкирии 1 декабря 2022 года: похолодает до -26 градусов

22:49, 30 ноя 2022

Первый день календарной зимы в Башкирии выдастся холодным. Синоптики регионального Гидрометцентра дали прогноз погоды на 1 декабря.



По данным специалистов, местами по республике пройдет небольшой снег, ожидается гололед и гололедица. Ветер северного и северо-восточного направления будет умеренным.



Температура воздуха ночью упадет до -13,-18° (при прояснениях подморозит до -21,-26°). Днем будет заметно теплее: -7,-12° (местами до -17°).



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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