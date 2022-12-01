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В Башкирии стартовал конкурс «Трезвое село» с призовым фондом 40 млн рублей

В Башкирии стартовал конкурс «Трезвое село» с призовым фондом 40 млн рублей

10:05, 01 дек 2022

В Башкирии начался конкурс «Трезвое село». Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Республиканский конкурс направлен на пропаганду трезвого образа жизни, выявление и поощрение поселений, в которых среди населения проводится профилактика алкоголизма.



Проект стартовал в минувшем сентябре и будет проходиться еще в течение первого полугодия 2023 года.

– В ходе республиканского этапа конкурса участники организовывают и проводят мероприятия, направленные на пропаганду трезвого и здорового образа жизни с участием населения муниципального района, в том числе с использованием практики межмуниципального сотрудничества с целью обмена позитивным опытом и успешной практикой, – пояснили чиновники.

Призовой фонда конкрса составляет 40 миллионов рублей. Самый крупный приз – шесть миллионов рублей – получи победителю в номинации «Крупные населенные пункты». Также за некоторые номинации предусмотрены на грады в пять, четыре и три миллиона.


– В прошлом году участие в конкурсе приняли 1537 сел и деревень. На сегодняшний день на муниципальный этап конкурса заявку подали 1120 сёл и деревень из 54 муниципальных района, – рассказала министр финансов Башкирии Лира Игтисамова.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: трезвое село конкурс
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