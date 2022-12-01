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Почта Деда Мороза начала работать в Башкирии

Почта Деда Мороза начала работать в Башкирии

15:47, 01 дек 2022

В отделениях Почты России появились ящики для писем Деду Морозу, время отправить их есть до 31 декабря.

Напомним, чтобы письмо дошло до новогоднего волшебника, на конверте нужно указать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Чтобы получить ответ, необходимо написать на конверте и свой адрес с индексом.

Сотрудники почты обещают, что они доставят любое послание, даже если оно было заполнено с ошибками. Главное — чтобы было указано, что письмо предназначается Деду Морозу.

В прошлом году новогоднему волшебнику пришло около 170 тысяч писем.
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Источник: proural.info
Теги: почта дед мороз
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