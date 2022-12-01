Почта Деда Мороза начала работать в Башкирии

15:47, 01 дек 2022

В отделениях Почты России появились ящики для писем Деду Морозу, время отправить их есть до 31 декабря.



Напомним, чтобы письмо дошло до новогоднего волшебника, на конверте нужно указать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Чтобы получить ответ, необходимо написать на конверте и свой адрес с индексом.



Сотрудники почты обещают, что они доставят любое послание, даже если оно было заполнено с ошибками. Главное — чтобы было указано, что письмо предназначается Деду Морозу.



В прошлом году новогоднему волшебнику пришло около 170 тысяч писем.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram