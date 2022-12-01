В Башкирии скоропостижно скончался сын известного певца Радика Гареева

21:25, 01 дек 2022

В Уфе 30 ноября 2022 года скоропостижно скончался заведующий концертным залом, администратор и преподаватель Уфимского училища искусств Эльдар Гареев. Ему было всего 36 лет.



Он был сыном известного башкирского певца и экс-директора Театра оперы и балета, народного артиста России и Башкортостана Радика Гареева, так же безвременно ушедшего в 1996 году в возрасте 40 лет.







По информации коллег Эльдара Радиковича, с ним случился инфаркт.



«Эльдар Радикович был очень хорошим, добрым, светлым, интеллигентным человеком. Очень неожиданное и печальное известие, все мы потрясены. У него осталось четверо детей», — говорят коллеги покойного.



Прощание с Эльдаром Гареевым пройдет завтра, 2 декабря, его похоронят на Южном кладбище Уфы.

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