Погода в Башкирии 2 декабря 2022 года: похолодает до -30 градусов

21:56, 01 дек 2022

Температура воздуха в Башкирии на этих выходных упадет до -30°. Такой прогноз дали синоптики регионального Гидрометцентра.



В пятницу, 2 декабря, ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура в темное время суток составит -15,-20° (при прояснениях -23,-28°), после восхода солнце прогреет воздух до -13,-18°.







В последующие два дня, 3 и 4 декабря, существенных осадков в республике не предвидится. Ночью столбики термометров упадут до отметок -20,-25° (при прояснениях до -30°), днем -14,-19°.



Напомним, ранее в Башгидромете рассказали, что температура воздуха в декабре в республике будет ниже нормы.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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