Боец батальона имени Шаймуратова в рукопашной схватке пленил военнослужащего ВСУ (ВИДЕО)

11:31, 02 дек 2022

Участник специальной военной операции из Башкирии, командир взвода башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова Ренат Алиев проявил пример мужества и отваги — взял в плен противника.



Разведгруппа из четырех бойцов, в том числе Рената Алиева, обнаружила диверсионно-разведывательную группу ВСУ из семи человек.



Младший сержант Ренат Алиев организовал оборону. Шесть военных ВСУ были уничтожены, еще одного Ренат Алиев обезоружил в рукопашной схватке и доставил в штаб подразделения.

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Фото: скриншот видео