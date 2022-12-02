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Боец батальона имени Шаймуратова в рукопашной схватке пленил военнослужащего ВСУ (ВИДЕО)

Боец батальона имени Шаймуратова в рукопашной схватке пленил военнослужащего ВСУ (ВИДЕО)

11:31, 02 дек 2022

Участник специальной военной операции из Башкирии, командир взвода башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова Ренат Алиев проявил пример мужества и отваги — взял в плен противника.

Разведгруппа из четырех бойцов, в том числе Рената Алиева, обнаружила диверсионно-разведывательную группу ВСУ из семи человек.

Младший сержант Ренат Алиев организовал оборону. Шесть военных ВСУ были уничтожены, еще одного Ренат Алиев обезоружил в рукопашной схватке и доставил в штаб подразделения.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: скриншот видео
Теги: спецоперация
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