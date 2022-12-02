Боец батальона имени Шаймуратова в рукопашной схватке пленил военнослужащего ВСУ (ВИДЕО)
11:31, 02 дек 2022
Участник специальной военной операции из Башкирии, командир взвода башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова Ренат Алиев проявил пример мужества и отваги — взял в плен противника.
Разведгруппа из четырех бойцов, в том числе Рената Алиева, обнаружила диверсионно-разведывательную группу ВСУ из семи человек.
Младший сержант Ренат Алиев организовал оборону. Шесть военных ВСУ были уничтожены, еще одного Ренат Алиев обезоружил в рукопашной схватке и доставил в штаб подразделения.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: скриншот видео
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