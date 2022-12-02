В Башкирии на выходных прогнозируются морозы до -32°

23:25, 02 дек 2022

На грядущих выходных температура воздуха в Башкирии понизится до -32°. Мороз прогнозируют синоптики регионального Гидрометцентра.



В субботу, 3 декабря, в республике обойдется без существенных осадков. Ветер будет переменный, слабый. Ночью температура воздуха упадет до -20,-25° (местами до -32°). Днем столбики термометров покажут -15,-20° (в отдельных районах похолодает до -25°).







В воскресенье, 4 декабря, характер погоды существенно не изменится. Разве что днем ожидается небольшой снег, а температура будет на пару градусов выше.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: freepik