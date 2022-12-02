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В Башкортостане продолжается призывная кампания

В Башкортостане продолжается призывная кампания

23:31, 02 дек 2022

Из Башкирии сегодня на Дальний Восток отправились служить 180 призывников. Об этом сообщил на своей страничке в соцсетях заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов. 



— При каждой отправке большое внимание уделяется самочувствию призывников и мерам профилактики. Перед отправкой все призывники сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции. Молодые люди обеспечены медицинскими масками, бахилами, антибактерицидными средствами, а также вещевым и продовольственным имуществом, — рассказал  вице-премьер Башкирии.

По его словам, призывная кампания продолжается. Накануне на заседании призывной комиссии обсуждались организационные вопросы.


— Напомню, что мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине, — пояснил Ирек Сагитов. —  Как и ранее он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: с личной страницы Ирека Сагитова в соцсетях
Теги: призыв
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