В Башкортостане продолжается призывная кампания

23:31, 02 дек 2022

Из Башкирии сегодня на Дальний Восток отправились служить 180 призывников. Об этом сообщил на своей страничке в соцсетях заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов.







— При каждой отправке большое внимание уделяется самочувствию призывников и мерам профилактики. Перед отправкой все призывники сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции. Молодые люди обеспечены медицинскими масками, бахилами, антибактерицидными средствами, а также вещевым и продовольственным имуществом, — рассказал вице-премьер Башкирии.



По его словам, призывная кампания продолжается. Накануне на заседании призывной комиссии обсуждались организационные вопросы.





— Напомню, что мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине, — пояснил Ирек Сагитов. — Как и ранее он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке.

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Фото: с личной страницы Ирека Сагитова в соцсетях