Какая будет погода в Башкирии в декабре 2022 и в январе 2023 года

11:13, 03 дек 2022

В Башкирии декабрь будет холодным. С обновленным прогнозом погоды на декабрь и новогодние праздники ознакомили специалисты Гисметео.



Так, первая декада декабря удивит арктическим затоком холода: ожидается довольно-таки морозная погода со слабым снегом. Днем столбик термометра покажет в среднем до -14, -18 градусов, ночью в некоторых районах подморозит до -24, -26 градусов. Причина тому – мощный сибирский антициклон.







Затем морозы ослабеют, и 9, 10, 11 и 12 декабря в республике потеплеет до -2,-5 градусов днем и до -6,-11 градусов – ночью.



Впрочем, такая комфортная погода продержится недолго. Уже с 13 и по 20 декабря — снова холода. Днем температура воздуха составит -15,-20 градусов, ночью -16,-21 по Цельсию.



Третья декада декабря не особенно порадует жителей Башкирии. В некоторые дни морозы будут особенно суровыми. Днем -20,-21 по Цельсию, ночью похолодает до -25,-32 градусов.



Новогодняя ночь также будет морозной, до -26 градусов, ожидается небольшой снег.





Существенное потепление произойдет в январские выходные. Уже 3 января на термометре днем -2 градуса, ночью -8. Ближе к Рождеству похолодает, но незначительно: до -10 градусов. При этом в новогодние каникулы практически всю неделю будет очень снежно.



Как ранее сообщали ученые-метеорологи, за последние 20-30 лет в нашем регионе произошел рост температур примерно на один градус. Из-за этого зимы в Башкирии становятся теплыми, наблюдаются потепления, плюсовые температуры. Но при этом оттепели чередуются с внезапными затоками арктического холода. Погодных аномалий становится все больше.

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