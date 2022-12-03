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Житель Уфы избивал бывшую возлюбленную и публиковал ее интимные фото

Житель Уфы избивал бывшую возлюбленную и публиковал ее интимные фото

11:32, 03 дек 2022

Жительница Уфы Айгуль Г. три года страдает от преследований и издевательств со стороны бывшего молодого человека. Изверг неоднократно избивал ее, постоянно преследует и угрожает, а недавно опубликовал ее фотографии интимного характера в сети.



Как рассказала Айгуль корреспондентам телеканала «Вся Уфа», в день расставания молодой человек разбил о ее голову флакон с духами. В тот день ее спасли сотрудники полиции. Но на этом издевательства и преследование со стороны бывшего не прекратилось. Парень постоянно караулит ее в подъезде, ломает общедомовое имущество и испражняется там же.

Девушка боится жить дома и всеми силами пытается привлечь дебошира к ответственности. Полиция проводит проверку по ее заявлению, а сама она недавно обратилась в прокуратуру.


- Я прерывала с ним отношения, потому что говорила ему: иди успокойся. А он: где ты была? В больнице, аборт делала? Я отвечаю: мы с тобой предохраняемся, - вспоминает Айгуль в беседе с корреспондентами телеканала «Вся Уфа».

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: телеканал «Вся Уфа»
Теги: Уфа происшествия Уфа
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