Житель Уфы избивал бывшую возлюбленную и публиковал ее интимные фото

11:32, 03 дек 2022

Жительница Уфы Айгуль Г. три года страдает от преследований и издевательств со стороны бывшего молодого человека. Изверг неоднократно избивал ее, постоянно преследует и угрожает, а недавно опубликовал ее фотографии интимного характера в сети.







Как рассказала Айгуль корреспондентам телеканала «Вся Уфа», в день расставания молодой человек разбил о ее голову флакон с духами. В тот день ее спасли сотрудники полиции. Но на этом издевательства и преследование со стороны бывшего не прекратилось. Парень постоянно караулит ее в подъезде, ломает общедомовое имущество и испражняется там же.



Девушка боится жить дома и всеми силами пытается привлечь дебошира к ответственности. Полиция проводит проверку по ее заявлению, а сама она недавно обратилась в прокуратуру.





- Я прерывала с ним отношения, потому что говорила ему: иди успокойся. А он: где ты была? В больнице, аборт делала? Я отвечаю: мы с тобой предохраняемся, - вспоминает Айгуль в беседе с корреспондентами телеканала «Вся Уфа».

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Фото: телеканал «Вся Уфа»