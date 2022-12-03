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Жители Кумертау раскритиковали пиксельную елку за 10 миллионов рублей

Жители Кумертау раскритиковали пиксельную елку за 10 миллионов рублей

17:37, 03 дек 2022

Жители Кумертау раскритиковали пиксельную елку за 10 миллионов. Местные рассказали об этом в сообществе «#KumerDetka, Кумертау».

Пользователи начали писать, что елка начала буквально «расходиться по швам».



— Кривая, потрепанная, разодранная и погнутая. И это всего за 2 года, которые она в Кумертау, — негодуют жители.

Пользователи отмечают, что горожане никакого отношения к повреждению пиксельной красавицы не имеют.

— Это полнейшая безответственность администрации! Ну да, у нас, наверное, в бюджете города есть лишние 12 млн на новую елку для следующего Нового года, потому что такими темпами от этой уже ничего не останется, — сказали они.


— Не нужно верить тому, что там написано, — высказался глава администрации. — Я только что оттуда сегодня. Идет монтаж. Я не буду комментировать. Вот когда поставят, подключат, тогда можно будет смотреть, комментарии давать, что она готова. Ничего там такого нет.

Напомним, пиксельные елки закупили в 2019 году и установили в 9 городах Башкирии. В Кумертау на нее потратили 9,7 миллиона рублей.

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Источник: ufa1.ru
Фото: «#KumerDetka, Кумертау» / Vk.com
Теги: Кумертау
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