Военнослужащий из Учалинского района Башкирии рассказал, как дважды избежал смерти, и объяснил, почему снова идет на СВО

14:41, 04 дек 2022

Альмиру (имя изменено) всего 20 лет. Он родом из небольшой деревни, которая находится неподалеку от Учалов. В 2017 году, когда ему было 15 лет, молодой человек стал сиротой, потеряв в один год обоих родителей.



– Отец умер от [болезни] сердца, спустя 3-4 месяца умерла мама – у нее инвалидность была, здоровье было плохое. Пожилые они были, он у них поздний ребенок, – рассказала тетя Альмира.







Опекуном молодого человека был родной брат. Альмир отучился на автомеханика, успел даже какое-то время поработать, а потом ушел в армию.



В ноябре 2021 года он пошел в армию на срочную службу. Спустя несколько месяцев, после прохождения курса молодого бойца (КМБ), 2 февраля 2022 года, он добровольно подписал контракт, рассчитанный на два года, после чего, по его словам, был отправлен на учения.



По специальности он механик-водитель танка. По его словам, работа эта непростая, и за 9 месяцев он множество раз подвергался риску, даже чуть не оказался в танке, который был подорван. В зону СВО вместе с сослуживцами он зашел 24 февраля.



– Служу с февраля, много чего было за это время, но мне пока везет. Я особо даже ранений не получил, даже контузии не было, но вот мой командир погиб. Его отправили с другим экипажем, к сожалению, в них попал снаряд, весь экипаж погиб, кроме наводчика, его только зацепило. Это меня тогда спасло, то что я не вышел с ними. Еще один командир – уволился, еще до СВО, перешел на срочную службу, – рассказывает Альмир. После этого случая, в родной деревне, куда он вернулся в ноябре на побывку, его даже успели «похоронить».





– Про то, что меня записали в двухсотые, узнал, когда приехал в деревню. Говорят, что я сгорел в танке, будто снаряд влетел, – рассказывает Альмир. – Но это не так. Я жив-здоров, получил небольшие осколочные от взрывателя – это даже не ранение. Теперь снова готов идти в бой.



Еще одна удача – никого не было в штабе.



В сентябре Альмиру вновь повезло остаться в живых. По его словам, штаб, где дислоцировалось его подразделение, попал под обстрел – в штаб прилетел снаряд Хаймерс, но по счастливой случайности там никого не оказалось. Однако вещи и документы сгорели.



– Там у меня были все мои вещи, в том числе и документы, все сгорело, – рассказывает Альмир. – После возвращения пришлось все документы восстанавливать.









Домой Альмир приехал в середине ноября, ему дали отпуск, как контрактнику, 15 дней. Вернувшись, он сразу занялся документами. По возрасту (по достижении 20 лет) ему в любом случае надо было менять паспорт. Получив его, Альмир обратился в банк, чтобы ему выпустили новую карту.

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Фото: Честно говоря