Глава совета депутатов из Хайбуллинского района Башкирии отправился добровольцем на спецоперацию

17:45, 04 дек 2022

Председатель совета Хайбуллинского района Тимур Рямов ушел на спецоперацию добровольцем. Об этом сообщил сегодня, 4 декабря, глава района Рустам Шарипов, который поздравил депутата с днем рождения.



По словам Шарипова, глава районного совета сейчас находится на боевом слаживании в составе батальона имени Салавата Юлаева.







— В день рождения желаем ему здоровья, военной удачи и скорейшего возвращения домой, — сообщил глава района.



46-летний Тимур Рямов возглавил совет в январе. Сам он родом из деревни Юмагузино Зилаирского района. Депутат окончил Уфимский юридический институт по специальности «правоохранительная деятельность». С 1993 по 1994 год он работал сельхозрабочим в Юлдыбаевском сельсовете, а затем ушел в армию на два года.



В 1997-м Рямов устроился в правоохранительные органы. Его карьера началась с должности стажера в милиции, затем он стал инспектором ДПС. В 2004 году его назначили старшим инспектором регистрационно-экзаменационной группы ГИБДД по Хайбуллинскому району, а в 2008-м — начальником штаба ОВД района. Будущий депутат дослужился до заместителя начальника отдела МВД, но в 2016 году покинул пост.



В декабре 2016-го его назначили руководителем исполкома партии «Единая Россия» по Хайбуллинскому району. Также с 2017 года Рямов является помощником депутата Госдумы Зарифа Байгускарова.





Согласно декларации, доход Тимура Рямова за 2021 год составил 485 тысяч рублей. Вместе с женой он имеет два земельных участка площадью 1587 и 1150 квадратных метров, а также дом в 80,4 квадрата. У депутата есть двое несовершеннолетних детей.

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Фото: Рустам Шарипов / Vk.com