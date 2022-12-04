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Юных пациентов уфимской больницы навестил Дед Мороз, поднявшись к ним на автовышке

Юных пациентов уфимской больницы навестил Дед Мороз, поднявшись к ним на автовышке

19:10, 04 дек 2022

Сегодня, 4 декабря, к маленьким пациентам детской больницы №17 наведались необычные гости. Главный волшебник зимы на время обменял упряжку с оленями на автовышку.

В администрации башкирской столицы рассказали, что дедушка прошел необходимый инструктаж по технике безопасности. После того, как он расписался в журнале учета, его подняли к окнам палат.

- Дед Мороз поздравил детей с наступающим Новым годом и пожелал юным пациентам скорейшего выздоровления, - сообщили в мэрии. - Снегурочка раздала мальчикам и девочкам символические подарки.
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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: администрация Уфы
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