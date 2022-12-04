Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 5 декабря 2022 года: небольшой снег и морозы по ночам

Погода в Башкирии 5 декабря 2022 года: небольшой снег и морозы по ночам

23:16, 04 дек 2022

Первая рабочая неделя в Башкирии начнется с небольшого снега и ночных морозов. Так, ночью столбики термометров покажут -14; -19 градусов, а при прояснении – и вовсе до -26. Днем если и будет теплее, то незначительно: около -11; -16 градусов. Также синоптики обещают небольшой снег и умеренный северо-восточный ветер, так что одевайтесь теплее, отправляясь на учебу или на работу.



Не особо прогноз погоды будет отличаться и в Уфе. Ночью ожидается -24, днем – около -12 градусов, также будет довольно пасмурно и снежно, так что будьте аккуратнее на дорогах, может быть плохая видимость.


Такая морозная погода, судя по всему, сохранится всю ближайшую неделю. Иногда столбики термометров по ночам будут опускаться и вовсе до -32. Впрочем, это и неудивительно, ведь согласно вероятностному прогнозу, температура воздуха в декабре будет ощутимо ниже, чем в предыдущие 10 лет.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 5 декабря 2022 года: небольшое снег и морозы по ночам
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 5 декабря 2022 года: небольшое снег и морозы по ночам
Каким будет лето 2022 года в Башкирии
Общество в Башкирии
Каким будет лето 2022 года в Башкирии
Погода в Башкирии 30 мая 2022 года: жара и грозы
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 30 мая 2022 года: жара и грозы
Погода на декабрь 2019 в Башкирии: предварительный прогноз
Общество в Башкирии
Погода на декабрь 2019 в Башкирии: предварительный прогноз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: