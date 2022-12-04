Погода в Башкирии 5 декабря 2022 года: небольшой снег и морозы по ночам

23:16, 04 дек 2022

Первая рабочая неделя в Башкирии начнется с небольшого снега и ночных морозов. Так, ночью столбики термометров покажут -14; -19 градусов, а при прояснении – и вовсе до -26. Днем если и будет теплее, то незначительно: около -11; -16 градусов. Также синоптики обещают небольшой снег и умеренный северо-восточный ветер, так что одевайтесь теплее, отправляясь на учебу или на работу.







Не особо прогноз погоды будет отличаться и в Уфе. Ночью ожидается -24, днем – около -12 градусов, также будет довольно пасмурно и снежно, так что будьте аккуратнее на дорогах, может быть плохая видимость.





Такая морозная погода, судя по всему, сохранится всю ближайшую неделю. Иногда столбики термометров по ночам будут опускаться и вовсе до -32. Впрочем, это и неудивительно, ведь согласно вероятностному прогнозу, температура воздуха в декабре будет ощутимо ниже, чем в предыдущие 10 лет.

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