Минобороны России организовало доставку почты военнослужащим СВО

09:44, 05 дек 2022

По данным телеграм-канала Минобороны России, для обеспечения пересылки личных писем военнослужащих, выполняющих задачи СВО, воинские части, в которых они проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи.



Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки, через ближайшие отделения «Почты России» по адресу: «103400, город Москва-400, номер воинской части».







Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.



Военнослужащие также могут отправить личные письма домой. Для этого каждый военнослужащий будет обеспечен почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.

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Фото: телеграм-канал Министерства обороны РФ