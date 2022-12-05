Уроженец Кармаскалинского района Башкирии Алексей Михайлов погиб в ходе спецоперации на Украине

22:49, 05 дек 2022

На Украине в ходе СВО погиб 21-летний парень из Кармаскалинского района Башкирии Алексей Михайлов. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.







Молодой человек родился в деревне Дмитриевка. Окончив девять классов школы в селе Ефремкино, он поступил в Уфимский филиал государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Завершив обучение, Алексей этим летом заключил контракт с российскими Вооруженными силами. В ходе специальной военной операции Михайлов служил оператором комплекса радиопомех. Меньше месяца, 11 ноября, он погиб.





Церемония прощания с Алексеем Михайловым предварительно должна состояться в парке Победы села Кармаскалы 7 декабря, в 12:00.



Ранее сообщалось о том, что добровольца из Кармаскалинского района Башкирии наградили медалью «За воинскую доблесть».

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Фото: соцсети