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Уроженец Кармаскалинского района Башкирии Алексей Михайлов погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Кармаскалинского района Башкирии Алексей Михайлов погиб в ходе спецоперации на Украине

22:49, 05 дек 2022

На Украине в ходе СВО погиб 21-летний парень из Кармаскалинского района Башкирии Алексей Михайлов. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.



Молодой человек родился в деревне Дмитриевка. Окончив девять классов школы в селе Ефремкино, он поступил в Уфимский филиал государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Завершив обучение, Алексей этим летом заключил контракт с российскими Вооруженными силами. В ходе специальной военной операции Михайлов служил оператором комплекса радиопомех. Меньше месяца, 11 ноября, он погиб.


Церемония прощания с Алексеем Михайловым предварительно должна состояться в парке Победы села Кармаскалы 7 декабря, в 12:00.

Ранее сообщалось о том, что добровольца из Кармаскалинского района Башкирии наградили медалью «За воинскую доблесть».

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Кармаскалинский район спецоперация Погибшие на Украине
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