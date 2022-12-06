Участнику СВО из Стерлитамака посмертно вручили орден Мужества

11:14, 06 дек 2022

Уроженец Стерлитамака Юрий Чумаков, погибший в ходе исполнения воинского долга на территории Украины, посмертно представлен к государственной награде. Соответствующий указ подписан президентом страны Владимиром Путиным. Орден Мужества маме бойца Татьяне Васильевне в администрации города передали военный комиссар Рустам Кантимиров и мэр города Рустем Газизов.







«Он с честью и достоинством защищал нашу страну, до конца остался верен воинскому долгу. И отдал самое дорогое, что у него есть, отдал свою жизнь», - отметил Рустем Газизов.





Юрий Чумаков был старшим сержантом контрактной службы. Он родился 12 октября 1981 года. Учился в средней школе № 11 (ныне гимназия № 4). Затем окончил Стерлитамакский станкостроительный техникум. Срочную службу по призыву проходил с мая 2002 по август 2003 года. Сразу после подписал контракт. И с сентября 2003 года участвовал в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона. В специальной военной операции на территории Украины участвовал с начала апреля 2022 года. Служил в разведке в должности сапёра.

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Фото: Рустем Газизов/vk.com