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Уроженец Гафурийского района Башкирии Радмир Янбеков погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Гафурийского района Башкирии Радмир Янбеков погиб в ходе спецоперации на Украине

15:48, 06 дек 2022

При выполнении боевой задачи в ходе спецоперации на Украине погиб рядовой Радмир Янбеков. Об этом в своих соцсетях сообщил глава администрации Гафурийского района Фанзиль Чингизов.



Радмир Янбеков родился в селе Инзелга Гафурийского района. После окончания школы поступил в Стерлитамакский профессиональный лицей № 77, где получил специальность тракториста-машиниста широкого профиля. В 2018 году отправился служить в армию в Ростовской области. В августе текущего года Радмир пополнил ряды добровольцев батальона имени Доставалова.

«Я выражаю слова глубочайшего соболезнования родным и близким Радмира. Сил вам и терпения, чтобы пережить это трудное время потери. Вечная память Герою!», - написал Фанзиль Чингизов.


Прощание с героем состоится 7 декабря в 10:00 в сельском Доме культуры села Инзелга (ул. Школьная, 24а).

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Гафурийский район спецоперация Погибшие на Украине
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