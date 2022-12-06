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В Башкортостане ожидаются морозы до -32 градусов

В Башкортостане ожидаются морозы до -32 градусов

21:31, 06 дек 2022

7 декабря, в Башкирии ожидаются очень сильные морозы. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

В грядущую среду граждан республики ждет переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер будет переменных направлений от нуля до пяти метров в секунду.



Грядущая ночь выдастся крайне холодной, столбики термометров опустятся до -22,-27°, а в некоторых районах Башкирии даже до -32°. Днем будет тоже холодно, но все же ощутимо теплее, воздух прогреется до -15,-20°.

Также метеорологи прогнозируют образование на региональных дорогах гололедицы и тумана, из-за которого видимость составит 500 и менее метров.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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