В Башкортостане ожидаются морозы до -32 градусов

21:31, 06 дек 2022

7 декабря, в Башкирии ожидаются очень сильные морозы. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба регионального МЧС.



В грядущую среду граждан республики ждет переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер будет переменных направлений от нуля до пяти метров в секунду.







Грядущая ночь выдастся крайне холодной, столбики термометров опустятся до -22,-27°, а в некоторых районах Башкирии даже до -32°. Днем будет тоже холодно, но все же ощутимо теплее, воздух прогреется до -15,-20°.



Также метеорологи прогнозируют образование на региональных дорогах гололедицы и тумана, из-за которого видимость составит 500 и менее метров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram