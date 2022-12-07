Президент Адвокатской палаты Башкортостана отправился добровольцем в зону СВО

09:43, 07 дек 2022

Президент Адвокатской палаты РБ Булат Юмадилов в качестве добровольца отправился на СВО. Об этом рассказали в пресс-службе парламента Башкирии.







Как отметил спикер Константин Толкачев, чиновник принял решение еще летом, однако по объективным обстоятельствам отправку на передовую пришлось отложить. Председатель Госсобрания выразил уважение Юмадилову и поддержал его решение.



— Я не могу сегодня оставаться безучастным. Это мой конституционный долг, он обязывает меня защищать Родину, отстаивать интересы своей страны. Я офицер запаса, старший лейтенант, и я должен быть на передовой, — объяснил свое решение чиновник.

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Фото: адвокатская палата РБ