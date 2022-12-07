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Раненный фельдшер из Башкирии остался на поле боя, чтобы помочь сослуживцам (ВИДЕО)

Раненный фельдшер из Башкирии остался на поле боя, чтобы помочь сослуживцам (ВИДЕО)

14:00, 07 дек 2022

Участник спецоперации, сержант, фельдшер батальона имени Минигали Шаймуратова Азат Исламов после ранения остался на поле боя. Об этом сообщает Телеграм-канал «Башкирский батальон».

В боестолкновении с националистами Азат Исламов получил ранение в ногу. Несмотря на это, он остался на поле боя. Под плотным огнем противника фельдшер оказывал доврачебную помощь сослуживцам.



Ранее сообщалось о том, что участник СВО из Башкирии Замир Фатеев уничтожил опорный пункт неонацистов, а боец батальона имени Шаймуратова победил в рукопашной схватке военнослужащего ВСУ.

Накануне стало известно, что президент Адвокатской палаты Башкортостана отправился добровольцем в зону СВО.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот видео
Теги: спецоперация добровольцы батальон Шаймуратова
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