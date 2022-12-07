Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Караидельском районе Башкирии открылась первая ледовая переправа

В Караидельском районе Башкирии открылась первая ледовая переправа

14:13, 07 дек 2022

В Караидельском районе открыли первую ледовую переправу через реку Уфа в селе Караидель на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.



Толщина льда 25 сантиметров, грузоподъемность две тонны, две полосы, ширина полос 50 метров, длина переправы 300 метров.

Планируется также открыть еще три ледовых переправ: в деревне Староянгизитово Краснокамского района на реке Белая, в селе Николо-Березовка Краснокамского района на реке Кама, в Бирске на реке Белая.

Водителей просят соблюдать требования знаков при переправе через акваторию рек.


Выезжать на лед следует медленно, без толчком и торможений, соблюдая скоростной режим (не более 10 км/ч). На ледовой переправе запрещено останавливаться, делать рывки, развороты, обгоны и заправляться.

Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять также не рекомендуется.

Читайте также:

Житель Караидельского района Башкирии совершил возле больницы два преступления
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Караидельский район ледовая переправа
Читайте также

В Бирске открылась ледовая переправа через реку Белая
Общество в Башкирии
В Бирске открылась ледовая переправа через реку Белая
В Караидельcком районе Башкирии открылась ледовая переправа
Общество в Башкирии
В Караидельcком районе Башкирии открылась ледовая переправа
В Краснокамском районе открылась ледовая переправа
Общество в Башкирии
В Краснокамском районе открылась ледовая переправа
В Караидели открылась первая ледовая переправа
Общество в Башкирии
В Караидели открылась первая ледовая переправа


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: