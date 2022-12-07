В Караидельском районе Башкирии открылась первая ледовая переправа
14:13, 07 дек 2022
В Караидельском районе открыли первую ледовую переправу через реку Уфа в селе Караидель на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
Толщина льда 25 сантиметров, грузоподъемность две тонны, две полосы, ширина полос 50 метров, длина переправы 300 метров.
Планируется также открыть еще три ледовых переправ: в деревне Староянгизитово Краснокамского района на реке Белая, в селе Николо-Березовка Краснокамского района на реке Кама, в Бирске на реке Белая.
Водителей просят соблюдать требования знаков при переправе через акваторию рек.
Выезжать на лед следует медленно, без толчком и торможений, соблюдая скоростной режим (не более 10 км/ч). На ледовой переправе запрещено останавливаться, делать рывки, развороты, обгоны и заправляться.
Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять также не рекомендуется.