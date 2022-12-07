Житель Уфы Константин Коновалов погиб в ходе спецоперации на Украине

21:29, 07 дек 2022

В Донецкой Народной республике в ходе специальной военной операции погиб житель Уфы Константин Коновалов. Об этом рассказала пресс-служба Калининского района башкирской столицы.



Как рассказывают сослуживцы мужчины, он был добрым и трудолюбивым человеком. У Константина остались мама и две дочери.







Сегодня, 7 декабря, в уфимском дворце культуры «Моторостроитель» состоялась церемония прощания с погибшим. В ней приняли представители республиканской и городской власти, а также родные и близкие Коновалова.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе открыли мемориальную доску погибшему на СВО Вячеславу Бацокину. Памятный знак находится на фасаде дома № 56 по проспекту Октября. В этой многоэтажке вырос военнослужащий.

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Фото: vk.com/ufa_kalina