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Житель Уфы Константин Коновалов погиб в ходе спецоперации на Украине

Житель Уфы Константин Коновалов погиб в ходе спецоперации на Украине

21:29, 07 дек 2022

В Донецкой Народной республике в ходе специальной военной операции погиб житель Уфы Константин Коновалов. Об этом рассказала пресс-служба Калининского района башкирской столицы.

Как рассказывают сослуживцы мужчины, он был добрым и трудолюбивым человеком. У Константина остались мама и две дочери.



Сегодня, 7 декабря, в уфимском дворце культуры «Моторостроитель» состоялась церемония прощания с погибшим. В ней приняли представители республиканской и городской власти, а также родные и близкие Коновалова.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе открыли мемориальную доску погибшему на СВО Вячеславу Бацокину. Памятный знак находится на фасаде дома № 56 по проспекту Октября. В этой многоэтажке вырос военнослужащий.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/ufa_kalina
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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