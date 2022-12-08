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Бойцов батальона Шаймуратова вывели с линии соприкосновения в зоне СВО

Бойцов батальона Шаймуратова вывели с линии соприкосновения в зоне СВО

09:54, 08 дек 2022

Добровольцев башкирского батальона имени генерала Минигали Шаймуратова вывели на краткосрочный отдых с линии соприкосновения в зоне специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.



– Мы сразу же направили к ним медиков с необходимым оборудованием, чтобы осмотреть и подлечить бойцов, – написал руководитель региона. – Как и обещали, сделаем все, что от нас зависит, чтобы поддержать наших военнослужащих.

Сейчас прием бойцов ведут врачи, которые находятся в командировке в городе Красный Луч ЛНР. Это кардиолог, специалист ультразвуковой диагностики (УЗИ, ЭКГ), травматолог-ортопед, оториноларинголог, офтальмолог, хирург и медицинские сестры.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: социальные сети Радия Хабирова
Теги: спецоперация добровольцы сво батальон Шаймуратова Хабиров Радий Фаритович
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