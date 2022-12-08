Глава Белорецкого района Башкирии в 35-градусный мороз вышел на пробежку

10:04, 08 дек 2022

Глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта вышел на утреннюю пробежку 8 декабря в 35-градусный мороз. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях.



– На Укшуке [микрорайон в городе Белорецке] минус 35, но пробежку не отменил. Всем доброго утра! – написал руководитель муниципалитета и опубликовал свою фотографию после пробежки..







Напомним, на этой неделе в Башкирии наступили настоящие морозы. 7 декабря в одной из самых холодных деревень Белорецкого района столбик термометра показал температуру в -39°.



Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии загорелся жилой дом: погибла 95-летняя пенсионерка.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: vk.cpm // Андрей Иванюта