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Глава Белорецкого района Башкирии в 35-градусный мороз вышел на пробежку

Глава Белорецкого района Башкирии в 35-градусный мороз вышел на пробежку

10:04, 08 дек 2022

Глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта вышел на утреннюю пробежку 8 декабря в 35-градусный мороз. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях.

– На Укшуке [микрорайон в городе Белорецке] минус 35, но пробежку не отменил. Всем доброго утра! – написал руководитель муниципалитета и опубликовал свою фотографию после пробежки..



Напомним, на этой неделе в Башкирии наступили настоящие морозы. 7 декабря в одной из самых холодных деревень Белорецкого района столбик термометра показал температуру в -39°.

Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии загорелся жилой дом: погибла 95-летняя пенсионерка.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.cpm // Андрей Иванюта
Теги: Белорецк Белорецкий район Иванюта Андрей Иванович
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