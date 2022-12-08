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В Башкортостане 9 декабря 2022 года ожидаются морозы до -31 градуса

В Башкортостане 9 декабря 2022 года ожидаются морозы до -31 градуса

22:49, 08 дек 2022

9 декабря, в Башкирии вновь ожидаются сильные морозы. Это следует из прогноза, который опубликовали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер будет юго-западный три-восемь метров в секунду.



Грядущая ночь , равно как и предыдущие, выдастся очень холодной. Столбики термометров опустятся до -19,-24°, а в некоторых районах – до -26,-31°. Днем станет ощутимо теплее, воздух прогреется до -11,-16°.

Метеорологи прогнозируют на региональных отдельных дорогах гололедицу и туман, из-за которого с видимость составит 500 и менее метров.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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