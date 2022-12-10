В Стерлитамаке скоропостижно скончался бывший председатель горсовета Юрий Никифоров

00:03, 10 дек 2022

В Стерлитамаке на 69-м году жизни скоропостижно скончался Юрий Никифоров, возглавлявший совет городского округа города Стерлитамака с 2008 по 2016 год. Прощание с Юрием Ивановичем состоится 10 декабря в городском дворце культуры (пр. Октября, 35). Начало гражданской панихиды в 11.00.







Как сообщили в пресс-службе горсовета, Юрий Иванович родился в 1954 году в Стерлитамаке. Окончил местный станкостроительный техникум. Трудовую деятельность начал в 1973 году токарем-револьверщиком. Работал в Локомотивном депо «Стерлитамак» Куйбышевской железной дороги, где прошел трудовой путь от слесаря до главного инженера.



С 1982 по 1991 год трудился секретарем партийного бюро Локомотивного депо Стерлитамакского горкома КПСС, секретарём узлового парткома на железнодорожном узле станции. В 1991 году назначен заместителем директора НПП «Интеграл», в 1993-м ведущим инспектором Стерлитамакского филиала Российской транспортной инспекции. В 1994 году возглавил ОАО «Стерлитамакские железные дороги». Награжден почётным званием «Заслуженный работник транспорта Республики Башкортостан».





С 2003 года являлся депутатом городского совета, а в 2008 — председателем совета городского округа Стерлитамака — главой городского округа. Возглавлял горсовет Юрий Иванович до 2016 года.



«Инициативный, целеустремлённый, активный, ответственный, человек слова и дела, — таким останется в памяти своих коллег и всех жителей города Юрий Иванович. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — отметили в местном горсовете.

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