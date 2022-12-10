Участника СВО из Башкирии наградили медалью Жукова за мужество и отвагу во время боя (ВИДЕО)

11:19, 10 дек 2022

Старший прапорщик из Башкирии Салават Уральский, принимающий участие в военной спецоперации, награжден медалью Жукова.



Военнослужащий вместе со своим экипажем проявил самоотверженность, отвагу и мужество, сообщает телеграм-канал «Башкирский батальон».





Салават Уральский и его сослуживцы на протяжении четырех часов ремонтировали комплект защищенной видеоконференцсвязи, которая была повреждена во время боя разрывом снаряда. Они смогли обеспечить устойчивую и защищенную связь с командиром дивизии.



В итоге отрядам удалось избежать значительных потерь личного состава и техники.



Ранее сообщалось о том, что уроженец Бирска Борис Дудко награжден Путиным медалью «Золотая звезда».

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