Участника СВО из Башкирии наградили медалью Жукова за мужество и отвагу во время боя (ВИДЕО)
11:19, 10 дек 2022
Старший прапорщик из Башкирии Салават Уральский, принимающий участие в военной спецоперации, награжден медалью Жукова.
Военнослужащий вместе со своим экипажем проявил самоотверженность, отвагу и мужество, сообщает телеграм-канал «Башкирский батальон».
Салават Уральский и его сослуживцы на протяжении четырех часов ремонтировали комплект защищенной видеоконференцсвязи, которая была повреждена во время боя разрывом снаряда. Они смогли обеспечить устойчивую и защищенную связь с командиром дивизии.
В итоге отрядам удалось избежать значительных потерь личного состава и техники.
Ранее сообщалось о том, что уроженец Бирска Борис Дудко награжден Путиным медалью «Золотая звезда».