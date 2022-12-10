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В Башкирии 11 декабря 2022 года прогнозируется метель и сильный ветер

В Башкирии 11 декабря 2022 года прогнозируется метель и сильный ветер

22:09, 10 дек 2022

Спасатели МЧС Башкирии опубликовали предупреждение об ухудшении погоды. В ведомстве передали, что сегодня, 10 декабря, на территории региона ожидаются резкие порывы ветра и метели.

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на ближайшие сутки.Скорость порывов ветра составит до 15-20 м/с. Также ожидаются снегопады.

Температура воздуха ночью составит ночью до -20°, днем -5,-10°. На автодорогах ухудшится видимость из-за метелей до 500-1000 м, на отдельных участках будут заносы и гололедица.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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