В Башкирии 11 декабря 2022 года прогнозируется метель и сильный ветер
22:09, 10 дек 2022
Спасатели МЧС Башкирии опубликовали предупреждение об ухудшении погоды. В ведомстве передали, что сегодня, 10 декабря, на территории региона ожидаются резкие порывы ветра и метели.
Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на ближайшие сутки.Скорость порывов ветра составит до 15-20 м/с. Также ожидаются снегопады.
Температура воздуха ночью составит ночью до -20°, днем -5,-10°. На автодорогах ухудшится видимость из-за метелей до 500-1000 м, на отдельных участках будут заносы и гололедица.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
www.ufa.kp.ru