В Башкирии чиновники резко ответили жене мобилизованного из Бирска

12:00, 11 дек 2022

Жена мобилизованного парня из Бирска обратилась к Радию Хабирова. Она рассказал, что попросила дрова для родителей мобилизованного мужа. Но оказалась в шоке от ответа чиновников.



«Я жена мобилизованного. Обратилась за бесплатной помощью в виде предоставления дров для родителей моего мужа. В итоге никакой помощи не оказали, а на нашу просьбу сказали, что я получила деньги — купила бы дрова сама.







На данный момент у родителей супруга проблемы со здоровьем, а у меня на иждивении маленький ребенок. Просим сдержать свое обещание и помочь в заготовке дров на зиму», — обратилась Аделина А.



Ранее сообщалось о том, что жительница Башкирии ищет оказавшегося в плену мобилизованного мужа.

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