В Башкирии чиновники резко ответили жене мобилизованного из Бирска
12:00, 11 дек 2022
Жена мобилизованного парня из Бирска обратилась к Радию Хабирова. Она рассказал, что попросила дрова для родителей мобилизованного мужа. Но оказалась в шоке от ответа чиновников.
«Я жена мобилизованного. Обратилась за бесплатной помощью в виде предоставления дров для родителей моего мужа. В итоге никакой помощи не оказали, а на нашу просьбу сказали, что я получила деньги — купила бы дрова сама.
На данный момент у родителей супруга проблемы со здоровьем, а у меня на иждивении маленький ребенок. Просим сдержать свое обещание и помочь в заготовке дров на зиму», — обратилась Аделина А.