Власти назвали даты торжественных открытий елок в Уфе
12:19, 11 дек 2022
Власти Уфы опубликовали график торжественных открытий елок и ледовых городков столицы. Всего на декабрь запланировано 10 праздников в разных точках города. Добавим, что посетить их можно до окончания новогодних каникул, то есть до 9 января 2023 года.
Торжественные открытия пройдут:
площадь Ленина: 23 декабря в 17 часов;
площадь перед Уфимской детской филармонией: 23 декабря в 18 часов;
площадь перед Дворцом спорта: 24 декабря в 13 часов;
парк «Демский»: 24 декабря в 14 часов;
площадь Салавата Юлаева: 24 декабря в 17 часов;
площадь перед парком «Волна»: 24 декабря в 17 часов;
парк «Кашкадан»: 25 декабря в 15 часов;
площадь Орджоникидзе: 26 декабря в 12 часов;
площадь перед ДК «Моторостроителей»: 26 декабря в 17 часов;
сквер Юнармейцев на Мубарякова: 27 декабря в 17 часов.