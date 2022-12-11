Власти назвали даты торжественных открытий елок в Уфе

12:19, 11 дек 2022

Власти Уфы опубликовали график торжественных открытий елок и ледовых городков столицы. Всего на декабрь запланировано 10 праздников в разных точках города. Добавим, что посетить их можно до окончания новогодних каникул, то есть до 9 января 2023 года.







Торжественные открытия пройдут:



площадь Ленина: 23 декабря в 17 часов;

площадь перед Уфимской детской филармонией: 23 декабря в 18 часов;

площадь перед Дворцом спорта: 24 декабря в 13 часов;

парк «Демский»: 24 декабря в 14 часов;

площадь Салавата Юлаева: 24 декабря в 17 часов;

площадь перед парком «Волна»: 24 декабря в 17 часов;





парк «Кашкадан»: 25 декабря в 15 часов;

площадь Орджоникидзе: 26 декабря в 12 часов;

площадь перед ДК «Моторостроителей»: 26 декабря в 17 часов;

сквер Юнармейцев на Мубарякова: 27 декабря в 17 часов.

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