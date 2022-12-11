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Жительница Уфы стала участницей популярного шоу Андрея Малахова

Жительница Уфы стала участницей популярного шоу Андрея Малахова

13:54, 11 дек 2022

Солистка Искинского дома культуры Надежда Уткина успешно выступила в вечернем развлекательном шоу «Привет, Андрей!». Темой телепередачи на телеканале «Россия-1» стали песни из кинофильмов.

Жительницу деревни Искино, входящую в состав городского округа город Уфа, заметили в видеозаписи, сделанной для онлайн-конкурса на военную тему.

Надежда Уткина исполнила песню солдатской матери из кинофильма «Старые клячи».

«У меня тоже есть сын, и я это прочувствовала. За всех матерей, которым тяжело, - рассказала героиня эфира. - Желаю, чтобы наши дети все были живы и здоровы».
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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа
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