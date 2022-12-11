Доброволец батальона имени Доставалова обратил в бегство бойцов ВСУ (ВИДЕО)

13:59, 11 дек 2022

Боец добровольческого батальона имени Доставалова Станислав Карпов отличился в зоне военной спецоперации. Он не только спас своих сослуживцев, но и заставил бежать противников, сообщает телеграм-канал «Башкирский батальон».





Ефрейтор Станислав Карпов несет службу в составе подразделения мотострелкового взвода добровольческого батальона. Он охранял гаубичный артиллерийский дивизион, когда противник нанес авиационный удар и начал наступление. Боец отдал приказ выпустить дымовую завесу и вести заградительный огонь по боевикам.



Благодаря этом удалось вовремя эвакуировать личный состав и технику. А нанесенные ответные удары заставили неонацистов бежать.

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